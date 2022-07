Autor baiano investe na literatura policial brasileira

Uma mala com 500.000 dólares, um casal de detetives, um ex-fuzileiro naval e um sequestro. São estes os pilares iniciais do novo livro de Luís Alves Lomanth, A Ilha do Medo.

O romance policial mistura as experiências profissionais do autor, que também é jornalista, com a criação literária. A obra aborda diversos gargalos da sociedade brasileira. Em um ambiente que traduz a complexidade da estrutura policial carioca – mesclado com corrupção e impunidade -, somos transportados até a Ilha do Medo, região do litoral baiano que dá título ao livro.

Lomanth nasceu em Salvador, Bahia, em 1954. Morador do Rio de Janeiro, é jornalista e autor de romances do gênero policial.