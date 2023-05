Autonomia do Banco Central não significa ‘poder absoluto’, diz Pacheco

Rodrigo Pacheco afirmou nesta segunda-feira que a autonomia do Banco Central é uma “conquista importante” para evitar interferências políticas “indesejadas”, mas não confere “poder absoluto” à autarquia chefiada por Roberto Campos Neto.

“O Banco Central tem compromisso com a solidez do sistema financeiro, com a estabilidade da nossa moeda, mas tem, também, com o bem-estar da população e com o pleno emprego”, disse o presidente do Senado a jornalistas, depois de seminário da Folha de S.Paulo.

Para Pacheco, o BC compreenderá o momento de “necessidade de redução gradativa da taxa básica de juros”.