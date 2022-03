Aumento da gasolina é ‘tapa na cara’ do Brasil, diz Arthur Lira

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Arthur Lira subiu o tom da crítica e foi às redes reclamar de mais um aumento do preço dos combustíveis promovido pela Petrobras. Segundo o presidente da Câmara, a alta de 18% da gasolina e de 24% do diesel anunciada nesta quinta pela petroleira demonstra “insensibilidade da Petrobras com os brasileiros” e configura um “tapa na cara de um país que luta para voltar a crescer”.

Apesar de a Petrobras ter economia mista e ações negociadas na bolsa, Lira lembrou que a União ainda é a maior acionista da empresa e por isso, os brasileiros seriam os maiores donos da companhia.

Ele reconhece o cenário internacional que pressiona os preços das commodities de energia, mas afirma que os sucessivos aumentos dos combustíveis atrapalham a economia brasileira que, neste período de fim de pandemia, ainda pena para fazer a roda voltar a girar novamente.

“Me causou espanto a insensibilidade da Petrobras com os brasileiros– os verdadeiros donos da companhia. O aumento de hoje foi um tapa na cara de um país que luta para voltar a crescer. Quem conhece o Brasil, além dos gabinetes e escritórios, sabe o peso de comprar um botijão de gás ou encher o tanque. Com o cenário global desafiador, até os governos mais ortodoxos estão avaliando como mitigar os impactos da pressão nos custos em todos os mercados”, disse.