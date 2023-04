Auditor envolvido no caso das joias de Bolsonaro deixa a Receita

Alvo de denúncias no governo por supostamente ter pressionado servidores da Receita Federal a liberarem as joias sauditas de 16,5 milhões de reais dadas a Jair Bolsonaro, o ex-secretário do órgão Julio Cesar Vieira Gomes pediu exoneração do cargo de auditor fiscal. O ato foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira.