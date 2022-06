Atriz Carla Daniel estreia nos palcos com banda Carlota e Joaquins

Conhecida por novelas como ‘Que Rei Sou Eu’ e ‘O Cravo e a Rosa’, a atriz Carla Daniel decidiu dar voz a outras nuances de seu lado artístico — a música.

A artista faz seu primeiro show com a banda Carlota & Joaquins no próximo dia 14, no Clube Manouche, no Rio de Janeiro. Ela vai subir aos palcos apresentando algumas composições autorais, num estilo que passeia pelo pop, com elementos do reggae e da salsa.

O grupo, formado em 2021, nasceu de uma “jam” poderosa entre Sergio Granha, Wellington Coelho, Carla Daniel e Sergio Stamile, que namorava Carla e acabou falecendo no ano passado, após um assalto no Arpoador, em Ipanema.

Mesmo com a perda do integrante, o grupo resolveu seguir com o projeto em forma de homenagem. Durante o processo, juntaram-se à banda Peterson Leal e Felipe Lobo.