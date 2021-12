Atriz capa da Playboy que atacou nordestinos estará nas urnas em 2022

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A atriz Alexia Dechamps deve ser candidata a deputada federal pelo Rio no ano que vem. Aliados de Eduardo Paes dizem que ela concorrerá pelo grupo do prefeito, que tentará eleger ao menos 10 deputados para a Câmara em 2022 pelo PSD de Gilberto Kassab.

Alexia, que atuou em novelas da Globo como Top Model e Mulheres de Areia, foi também capa da revista Playboy, em 1995.

Depois de uma temporada longe da mídia, Alexia voltou às manchetes em 2016, após participar de uma audiência pública na Câmara dos Deputados para debater a proibição da vaquejada no Brasil.

Durante uma discussão, ela teria ofendido deputados nordestinos que estavam no local acompanhados de vaqueiros favoráveis à manutenção dos eventos do tipo no país.

“Calem a boca que já pagamos o Bolsa Família de vocês”, disse ela à época, segundo relato do então deputado Domingos Neto que, por ironia, era do mesmo partido que a atriz pretende agora se filiar.