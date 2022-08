Atos de 7 de Setembro serão por ‘transparência’ na eleição, diz Bolsonaro

Jair Bolsonaro voltou a convocar sua militância para protestar no 7 de Setembro. Em um recuo no discurso radical, ele disse esperar que ninguém vá protestar para “fechar” algum órgão, em referência ao discurso golpista frequente de seus apoiadores contra o STF, e que o protesto será por “transparência nas eleições”.

“Pela primeira vez, a tropa vai desfilar em Copacabana. O desfile terá uma hora, com tropa das Forças Armadas, colégio militar, escolas civis… É um desfile cívico-militar em Copacabana. O pessoal deve ir de camisa verde e amarela. Deve ter algum protesto, o que é natural. Da nossa parte, ninguém vai querer protesto para fechar isso ou fechar aquilo. Moralmente algumas instituições estão se fechando no Brasil. Dá para ganhar essa guerra dentro das quatro linhas. Uma das frases mais mostradas lá deve ser a questão da transparência eleitoral”, disse Bolsonaro.

O presidente voltou a criticar o TSE e a sugerir que o tribunal é contra transparência na votação porque não aceita sugestões tardias de militares do governo. O TSE, como se sabe, já respondeu aos apontamentos dos militares.

“Ninguém tá pedindo aqui para não ter eleições. Vamos ter eleições. Agora, nós queremos transparência por ocasião da votação e das apurações. Essa transparência, apesar de o TSE ser contra, mesmo depois de ter convidado as Forças Armadas, a transparência estão sendo propostas e até o momento o TSE não tem se manifestado… Nada mais frustrante do que alguém votar e não saber se o voto foi para quem ele votou. A transparência vai ser uma das frases mais estampadas lá em Copacabana”, disse Bolsonaro.

Bolsonaro voltou a defender o direito de realizar uma apuração paralela no dia da eleição, com computadores instalados no sistema do TSE para acompanhar a contagem dos votos.