Ator que viveu Eike Batista nos cinemas fará filme na Austrália

Depois de uma temporada na Austrália, o ator Nelson Freitas retornou ao Brasil focado em ampliar a interação cultural entre o Brasil e o país da Oceania. A partir daí, começou a tentar promover a “união cultural” entre eles. O artista se encontrou, em Brasília, com a embaixadora da Austrália no Brasil, Sophie Davies, e a cônsul honorária do estado de Queensland, na Austrália, Valéria Noleto.

“Juntos, estamos buscando incentivar essa parceria cultural, principalmente na área cinematográfica, estudando projetos que unam as duas nações. Já estamos conversando sobre um acordo bilateral”, diz Freitas, que foi convidado para fazer o filme Lion Killer, do cineasta brasileiro que vive no país da Oceania há 12 anos, Giuseppe Cassin.

As filmagens ocorrerão na Austrália e no Brasil, com atores dos dois países. Em sua temporada de seis meses por lá, Freitas apresentou o primeiro Brazil Week, evento que fez parte das comemorações dos 200 anos da Independência do Brasil, promovido pela Australian Brazil Chamber of Commerce. Recentemente, ele interpretou o empresário Eike Batista, no longa Eike – Tudo ou Nada.

