Ato golpista no Rio contesta resultado da eleição em frente ao CML

Milhares de manifestantes contestam o resultado das urnas em um protesto de cunho golpista nesta quarta em frente ao Comando Militar do Leste, no centro do Rio de Janeiro.

A PM acompanha o ato. Em suas redes sociais, a corporação classificou a ação como uma “manifestação popular”, mas logo apagou a publicação sobre o assunto.

Um vídeo filmado de dentro da instalação militar que mostra o ato de cima está circulando desde o final da manhã em grupos bolsonaristas no Telegram [veja o vídeo ao final desta nota].