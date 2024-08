AtlasIntel mostra Boulos à frente de Ricardo Nunes na corrida em São Paulo

Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira mostra Guilherme Boulos (PSOL) com 32,7% das intenções de voto para a prefeitura de São Paulo, à frente do candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), que aparece com 24,9%.

Na sequência, vêm Pablo Marçal (PRTB), com 11,4%; Tabata Amaral (PSB), com 11,2%; José Luiz Datena (PSDB), com 9,4%; Marina Helena (Novo), com 3,5%; e Ricardo Senese (UP), com 0,7%.

Altino Prazeres Jr. (PSTU) e João Pimenta (PCO) não pontuaram. Além disso, 0,6% dos entrevistados disseram que não sabem em quem vão votar e 5,6% responderam que vão votar branco ou nulo.

A AtlasIntel entrevistou 2.037 eleitores da capital paulista de 2 a 7 de agosto. A pesquisa, registrada no TSE sob o número SP-05924/2024, tem margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.