Atlas: Nunes, Tarcísio e Lula diminuem rejeição em SP

A AtlasIntel divulgou nova pesquisa nesta quarta-feira apontando uma diminuição nos índices de desaprovação das gestões do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do governador do estado, Tarcísio de Freitas, e do presidente Lula entre eleitores da capital paulista.

Na rodada do dia 8 de agosto, Nunes teve sua gestão desaprovada por 60% da população paulistana. Na pesquisa mais recente, este número é de 57%, demonstrando uma queda de 3 pontos percentuais (pp), portanto.

No mesmo período, o governador Tarcísio teve uma queda de 1% em seu nível de desaprovação. Hoje, seu desempenho tem índice de aprovação e desaprovação exatamente iguais: 44% para cada lado.

Na mesma esteira, o presidente Lula baixou em 1pp seu nível de rejeição, apenas. Contudo, seu saldo de aprovação é negativo na capital paulista: 42% contra 50%.

A pesquisa da AtlasIntel foi realizada com recursos próprios e ouviu 1.803 eleitores da capital paulista entre os dias 15 e 20 de agosto. O levantamento tem nível de confiança de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais. Ele foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número SP-02504/2024.

Tendo em vista o período de realização da pesquisa, seus resultados são também fruto do debate VEJA e Vote, realizado pela Revista Veja e pela ESPM em parceria com o Paraná Pesquisas e o escritório Bonini Guedes Advocacia no último dia 19. O evento foi marcado pelas ausências de Nunes, Boulos e Datena.