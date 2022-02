Número de casos de problemas respiratórios bate recorde em hospitais do RJ

Janeiro foi o mês com o maior volume de atendimentos de emergência para sintomas respiratórios desde o início da pandemia no Rio de Janeiro, mostram dados da Unimed-Rio.

A operadora registrou 13 500 atendimentos, com média diária superior a 440 casos, e credita o aumento à terceira onda da Covid-19, somada à ainda grane incidência de casos de Influenza.

Em março de 2021, durante a segunda onda da doença, os mesmos espaços da Unimed-Rio registraram 7 951 atendimentos: 71% a menos que o primeiro mês deste ano.

Os números foram levantados nos prontos atendimentos do Hospital Unimed-Rio, da Barra da Tijuca e de Copacabana. As unidades são segmentadas e disponibilizam duas filas de atendimento distintas: uma para pacientes com sintomas respiratórios e outra para as demais enfermidades. Os dados referem-se à primeira fila.

“Embora a maior parte dos atendimentos seja de casos mais leves, realmente sofremos um forte impacto da Covid-19 nesses espaços. Os casos de Influenza e outras doenças respiratórias também contribuíram para esse crescimento expressivo nos números”, avalia a diretora dos Prontos Atendimentos da Unimed-Rio, Denise Altomar.