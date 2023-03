Até risco de acidente nuclear dificulta obras da CCR na Rio-Santos

Veja que curiosidade. Não bastassem as dificuldades do terreno acidentado e das encostas da Rio-Santos, representantes da CCR, concessionária que administra a rodovia, foram surpreendidos com as restrições nas obras da estrada por conta das usinas nucleares de Angra 1, 2 e 3.

Esse trecho da BR-101, que permeia a cidade, não pode ser interditado porque é a única rota de distribuição de comprimidos de iodeto de potássio em caso de emergência nuclear. O uso da substância reduz possíveis efeitos causados por altos índices de exposição à radiação.

Em caso de acidente nuclear, cabe à Secretaria de Saúde de Angra dos Reis distribuir à população os 216.000 comprimidos, que ficam armazenados nas farmácias da cidade.