Associação de supermercados e Procon criam grupo de trabalho em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Associação Paulista de Supermercados (Apas) e o Procon-SP firmaram uma parceria para criar uma câmara técnica do comércio supermercadista, idealizada para buscar soluções para conflitos nas relações de consumo que beneficiem “todos os envolvidos”, segundo o secretário estadual de Justiça e Cidadania, Fábio Prieto.

“Este grupo de trabalho representa um importante passo para fortalecer os laços entre o órgão de defesa do consumidor e o setor supermercadista”, afirmou o secretário. A associação de supermercados e o Procon celebraram o acordo na 38ª edição do Apas Show.

No mesmo evento, a Apas assinou ainda um termo de cooperação técnica com o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem), também subordinado à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, para desenvolver atividades de orientação e difusão de boas práticas operacionais.