Associação de refinarias privadas tem novo presidente

Associação que reúne as refinarias privadas do país — com mais de 20% da capacidade de refino brasileiro –, a Refina Brasil terá como presidente o executivo Evaristo Pinheiro.

Pinheiro foi servidor no Ministério do Desenvolvimento, executivo da Braskem e da Odebrecht e atualmente é sócio-diretor de um escritório de advocacia.

“A missão da Refina é defender a competitividade em nosso setor. A autossuficiência do Brasil em refino passa pelo fortalecimento do investimento privado em refino no país”, diz Pinheiro.

