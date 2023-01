Associação de juízes e procuradores pede para continuar no home office

A Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público pediu ao conselheiro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, do CNJ, mais tempo para os tribunais realizarem os ajustes para a retomada das atividades presenciais. Em novembro, Vieira de Mello Filho foi o relator de um procedimento administrativo que deu 60 dias para as adaptações.

Mais do que a prorrogação do home office, a Frentas quer propor “um modelo de jurisdição que contemple os formatos presencial, híbrido e por videoconferência”. Os juristas afirmam que as tecnologias de funcionamento remoto do sistema de justiça já foram expermientadas e aprovadas. Além disso, a não presencialidade resolveria problemas dos tribunais.

“Por um lado, as deficiências estruturais impostas pela situação orçamentária e financeira de cada instituição, e potencializando, por outro, as boas práticas que asseguram, a um só tempo: a eficiência dos serviços, a garantia aos direitos materiais e processuais das partes, o amplo acesso à Justiça”, diz o requerimento assinado por oito juristas.