Associação de Arte Contemporânea e Apex mapeiam galerias no país

O Projeto Latitude, que reúne a Associação Brasileira de Arte Contemporânea e a ApexBrasil, vai mapear o funcionamento e o tamanho do setor de artes plásticas no Brasil. Esta é a 7ª edição da pesquisa, mas a primeira após a pandemia de Covid-19. O levantamento não ocorre há seis anos.

A pesquisa pretende entender desde as questões econômicas até os fatores relacionados à produção artística e comportamentais dos consumidores que influenciam no desenvolvimento das galerias de arte contemporânea no país. A coleta de dados junto às galerias inicia este mês e se estende até outubro.

Dados como volume de negócios, tendências de mercado, perfil dos compradores, estratégias de venda, desafios para participação em eventos nacionais e internacionais e perspectivas do setor serão computados de forma sigilosa e as informações vão embasar políticas públicas, estratégias empresariais e investimentos no mercado da arte contemporânea.

“A pandemia da Covid-19 prejudicou muito o setor no que diz respeito à atualização de dados do mercado, não à toa a última pesquisa foi realizada em 2018”, afirma Victoria Zuffo, presidente da ABACT.

“O déficit dessas informações se faz ainda mais crítico quando falamos de planejamento estratégico, profissionalização do setor e da internacionalização de atividades”, complementa.

Todas as galerias brasileiras, associadas ou não à ABACT, podem participar da pesquisa setorial. O levantamento também prevê uma pesquisa qualitativa envolvendo demais agentes-chave do mercado, como casas de leilão, feiras de arte, transportadoras, curadores e consultores. O processo será realizado com total confidencialidade e garantia de sigilo sobre os dados coletados.