Assinatura eletrônica pode ter preservado 7 milhões de árvores em 20 anos

A DocuSign, que atua com assinatura eletrônica e gestão de documentos em nuvem desde 2003, estima ter evitado o uso de 73 bilhões de folhas de papel. O uso da tecnologia pode ter salvado sete milhões de árvores e economizado 29 bilhões de litros de água.

A redução do uso de papel também interfere na quantidade de lixo gerado. A empresa estima ter evitado o descarte de quase dois milhões de toneladas de resíduos. As medidas contribuem para o processo de descarbonização previsto no plano de ação climática Net Zero até 2050.