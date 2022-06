Assessor do MEC que recebeu R$ 20 mil encontrou empresário em hotel

Os investigadores que atuam no caso de corrupção envolvendo o Ministério da Educação conseguiram comprovar não só o pagamento de 20.000 reais ao então gerente de Projetos da pasta, Luciano Musse, como também localizaram os comprovantes de estadia do agora ex-servidor no Hotel Grand Brittar, onde ele encontrou o empresário José Edvaldo Brito, que recebeu pedido de “colaboração” do pastor Arilton Moura no valor de 100.000 reais.

O empresário admitiu ter depositado o dinheiro na conta pessoal do ex-servidor do MEC a pedido de Arilton. O comprovante de depósito também foi repassado pelo empresário aos investigadores.

Para os investigadores, as provas mostram “a utilização ilícita do prestígio da administração pública federal pelos personagens com o fim de promover a própria imagem e explorar economicamente o serviço público”.