Às vésperas do recesso, Congresso analisa vetos de Lula e Bolsonaro

Na última semana antes do recesso parlamentar, sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado vai analisar nesta quarta-feira 22 vetos presidenciais a matérias aprovadas no Congresso. Lula é responsável por metade dos vetos analisados e Jair Bolsonaro por outros onze textos negados.

Os parlamentares vão analisar dez vetos parciais do petista, além do projeto barrado por ele que concede pensão especial a ex-integrantes do Batalhão Suez — militares enviados a partir de 1956 para o canal de Suez, no Egito, em missão de paz da ONU. Do governo anterior, serão analisados nove vetos parciais e dois totais, sobre diretrizes da educação nacional e conceituação de “deficiência auditiva”.

Nove Projetos de Lei do Congresso Nacional também estão na pauta desta quarta-feira. Eles abrem espaço no Orçamento de 3,7 bilhões de reais — 3,1 bilhão de reais para crédito especial e quase 570 milhões de reais em crédito suplementar. Serão contemplados sete ministérios, Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho e o Ministério Público da União.

