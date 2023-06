Às vésperas do julgamento, Bolsonaro tenta manter normalidade no PL

Jair Bolsonaro se reuniu há pouco com Valdemar Costa Neto e Braga Netto no escritório do PL em Brasília. O trio despacha com frequência no lugar, mas nesta terça fez questão de tirar uma fotografia para registrar o “clima de normalidade” no partido, diante da proximidade do julgamento do TSE que pode tirar o capitão das urnas por oito anos.

A conversa desta terça foi para acertar duas viagens de Bolsonaro. O ex-presidente irá, na sexta, a Porto Alegre para participar de um evento com prefeitos na assembleia gaúcha. Depois, na segunda, vai para São Paulo.

Bolsonaro vai manter a agenda partidária para, nas palavras de um aliado, não “acusar o golpe”, caso seja declarado inelegível pelo TSE.