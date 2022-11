As últimas postagens de Gal, ícone da MPB, antes da morte aos 77 anos

Horas antes da morte da cantora baiana Gal Costa ser anunciada, na manhã desta quarta-feira, o perfil da artista no Instagram republicou no início da madrugada um pequeno em que ela fazia o “L” de Lula, originalmente postado no último dia 30, dia da vitória do petista sobre o presidente Jair Bolsonaro.

“O amor venceu o ódio! Lula presidente!”, escreveu Gal na ocasião. Na sequência, foram publicadas nos stories da rede outras duas fotos de arquivo da cantora em shows, uma delas com o gesto em apoio ao petista.

Por volta das 9h desta quarta, foi publicado nas redes sociais da artista um vídeo em que ela canta com o amigo e parceiro musical Caetano Veloso a música “Sorte”, em 1986. “Meu amor, você me dá sorte!”, diz a publicação, citando um trecho da letra da canção.