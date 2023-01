As três reivindicações do governador de Goiás para Lula

Na reunião promovida por Lula na manhã desta sexta-feira com os 27 governadores do país, no Palácio do Planalto, cada um dos convidados deverá apresentar três reivindicações ao governo federal, além de projetos de impacto regional.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), decidiu pedir recursos para Hospital do Câncer de Goiânia, para o BRT de Santa Maria até Luziânia, na região do entorno de Brasília, e para o projeto de fruticultura no Vão do Paranã, no nordeste goiano.

Durante sua fala na reunião, Caiado pediu ainda que seja restituída aos estados a “condição de sobrevivência”, ao tratar das perdas de receita do ano passado, por iniciativa do ex-presidente Jair Bolsonaro — que o governador apoiou, por sinal.

“Goiás hoje perde mais de 5,5 bilhões de reais por ano e se não houver alguma medida, não apenas Goiás, mas os outros estados podem perder as condições de fazer os investimentos adequados, inclusive em saúde, educação e segurança”, declarou.

Ele também falou sobre sobre os atos golpistas promovidos por bolsonaristas em Brasília no último dia 8.

“Tenho uma vida na política, onde jamais transigi nos princípios da defesa da democracia. Está acima de qualquer diferença, de qualquer tendência ideológica. Sou um homem do debate firme, mas respeito o resultado das urnas e jamais insurgi contra os poderes do país. É uma característica minha e não abro mão. O que aconteceu em 8 de janeiro foram atos de barbárie, inadmissíveis. O país não pode ficar à mercê de uma pequena parcela de pessoas, que se julga no direito de contestar o resultado da eleição, porque o resultado não agradou a eles”, afirmou Caiado.