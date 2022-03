As redes sociais mais populares no Brasil quando o assunto é política

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A primeira rodada da pesquisa BTG/FSB, divulgada nesta segunda, mapeou as principais redes sociais utilizadas por brasileiros na hora de se informar sobre as eleições presidenciais no país.

A plataforma campeã foi o Youtube, citado por 42% dos entrevistados. Na sequência, aparecem o Facebook (39%), WhatsApp (37%), Instagram (32%), TikTok (14%) e Twitter (13%).

Em último no ranking está o Telegram, com apenas 7% da preferência dos entrevistados. A plataforma foi centro de polêmica nas últimas semanas por não seguir determinações do STF.

Na sexta, o ministro Alexandre de Moraes chegou a ordenar o bloqueio do aplicativo em todo o país. Após a plataforma cumprir as medidas judiciais que estavam pendentes, o magistrado revogou a suspensão.