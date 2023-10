As reações de Dino, Tarcísio e Nunes ao ataque em escola de SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

23 out 2023, 10h42

Por Ramiro Brites 23 out 2023, 10h42

Autoridades se mobilizam para aprofundar as investigações sobre um ataque a tiros em na Escola Estadual Sapopemba, na zona leste de São Paulo, nesta segunda-feira. De acordo com informações da PM, o tiroteio ocorreu por volta das 7h30, uma aluna morreu e outros três estudantes ficaram feridos, que são atendidos no Hospital Geral de Sapopemba.

O governador de SP, Tarcísio de Freitas, informou no X (antigo Twitter) que o atirador já foi detido e a arma apreendida. Segundo ele, a prioridade agora é auxiliar as vítimas e a comunidade escolar.

“Nesse momento, a prioridade é apoiar os estudantes, professores e familiares. Toda minha solidariedade às famílias e a todos os afetados neste triste episódio”, escreveu.

Estamos consternados com mais um terrível ataque nas nossas escolas. Na manhã de hoje, três alunos foram atingidos a tiros na Escola Estadual Sapopemba e um deles, infelizmente, não resistiu. O autor dos disparos e a arma foram apreendidos. Nesse momento, a prioridade é apoiar os… — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) October 23, 2023

O ministro Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, disse que o governo federal vai auxiliar a Polícia nas investigações por meio do Laboratório de Crimes Cibernéticos do Ministério da Justiça.

Solidariedade às vítimas, suas famílias e à comunidade da escola estadual de São Paulo, alvo de ataque com arma de fogo. Laboratório de Crimes Cibernéticos do Ministério da Justiça foi acionado para auxiliar a Polícia de São Paulo a aprofundar as investigações. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) October 23, 2023

Esse é o segundo ataque violento à escola em São Paulo neste ano. Em março, uma professora morreu em um atentado a um colégio na zona sul da capital paulista.

O prefeito, Ricardo Nunes, também se manifestou sobre o ataque e disse que colocou o município à disposição para dar suporte ao Estado no caso.

Há pouco, um ataque com arma de fogo atingiu três inocentes numa escola estadual em Sapopemba. Infelizmente, tivemos a confirmação de uma morte. Meus sentimentos aos amigos e familiares neste momento de dor. Torço pela pronta recuperação dos feridos socorridos ao hospital do… — Ricardo Nunes (@ricardo_nunessp) October 23, 2023