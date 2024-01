As reações da Associação dos Juízes Federais e da OAB a Lewandowski no MJ

A Associação dos Juízes Federais do Brasil e o Conselho Federal da OAB divulgaram notas saudando a indicação de Ricardo Lewandowski para comandar o Ministério da Justiça e Segurança Pública, anunciada há pouco pelo presidente Lula. O ex-ministro do STF tomará posse no cargo no dia 1º de fevereiro, no substituindo Flávio Dino, que será empossado como integrante do Supremo em 22 de fevereiro.

Entidade representativa da magistratura federal brasileira, a Ajufe lembrou que Lewandowski é associado benemérito da associação e afirmou que sua trajetória jurídica e vasta experiência como advogado, professor ou ministro do STF por 17 anos, “conferem-lhe uma notável bagagem para conduzir as demandas e desafios inerentes à pasta da Justiça”.

“A sua atuação pautada pela imparcialidade, seriedade e comprometimento com a justiça e a legalidade são aspectos que certamente contribuirão para o fortalecimento das instituições e para a consolidação do Estado Democrático de Direito. A Ajufe deseja sucesso ao Ministro Ricardo Lewandowski na nova etapa e se coloca à disposição para colaborar nesta desafiadora missão da sua carreira profissional”, concluiu a nota, assinata pela diretoria da entidade.

A cúpula da OAB, por sua vez, parabenizou o “advogado Ricardo Lewandowski”. “A advocacia nacional cumprimenta Ricardo Lewandowski, com votos de que faça uma gestão bem sucedida e profícua à frente do Ministério da Justiça. A OAB estará à disposição do ministro para os projetos e iniciativas de sua gestão no ministério”, afirmou o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti.

Ele disse ainda que o futuro ministro da Justiça tem “longo histórico de comprometimento com a Constituição, com a coisa pública e também com os direitos e garantias fundamentais, inclusive com as prerrogativas da advocacia”.

