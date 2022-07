As razões de Aras para não pedir federalização do caso da morte de petista

O procurador-geral da República, Augusto Aras, recebeu um grupo de parlamentares da oposição na tarde desta terça-feira para uma reunião de quase duas horas. Os congressistas pediram, entre outros pleitos, que a PGR solicitasse a federalização do caso do petista morto no último domingo em Foz do Iguaçu, no Paraná, por um bolsonarista. Mas levaram um balde de água fria.

Aras anunciou à presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e aos outros parlamentares presentes que aguardaria a conclusão do inquérito pela Polícia Civil do Paraná, prevista para a terça-feira da semana que vem, para analisar há ou não a possibilidade técnica de fazer o requerimento. E lembrou de precedentes em que houve pedidos “antecipados” negados pelo STJ, como no caso Marielle.

O chefe da PGR disse ainda que, se o pedido fosse feito imediatamente, para agradar as Excelências presentes, haveria o risco de prejudicar o andamento das investigações.

“Uma coisa nos preocupa: é não criar óbices temporais ao processo. Se nós criarmos incidentes processuais, nós podemos estar desservindo as investigações. E como não há nulidade em investigação, muitas vezes o que importa é que a investigação se realize a tempo e a modo devidos. Porque ainda que depois venha pra nossa mão, nós não perdemos os elementos materiais do crime. Então nós não podemos fazer o que foi feito no passado”, explicou a jornalistas, ao fim da reunião.

Sobre o mérito da possível federalização, Aras apontou que “é preciso compreender especialmente a motivação e as circunstâncias para ver se os fatos atraem a competência da Justiça Federal”.