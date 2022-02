As queixas de servidores do STF com o trabalho presencial e a ômicron

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A orientação no STF para que os servidores do tribunal trabalhem presencialmente, apesar do avanço da variante ômicron, tem provocado irritação nos corredores e gabinetes da Corte.

O motivo da insatisfação de uma parcela dos funcionários é que os ministros continuam podendo atuar de forma remota, inclusive nos julgamentos. Tem quem comente, inclusive, que eles atuam contra o negacionismo do presidente Jair Bolsonaro, mas expõem os próprios servidores.

Nesta segunda-feira, a Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do Supremo informou que, nas duas semanas anteriores, foram registrados 47 novos casos confirmados de Covid-19 entre servidores e colaboradores do tribunal.

O boletim epidemiológico aponta ainda que a média de casos novos nas duas semanas entre 30 de janeiro e 12 de fevereiro no Distrito Federal foi de 988 casos por 100 mil habitantes, considerando a população do DF de 3.094.325 habitantes.

Dentro do STF, no entanto, as queixas são atenuadas por relatos de servidores que chegavam a publicar fotos na piscina em pleno expediente, durante o período de trabalho remoto.