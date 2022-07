As queixas de Augusto Aras contra a Wikipédia

No seu desabafo sobre as agruras de chefiar a PGR, durante a reunião de terça-feira com parlamentares lulistas, Augusto Aras voltou sua ira contra… a Wikipédia. É que, segundo ele, a enciclopédia digital foi a única plataforma que não celebrou acordo com o TSE e a Procuradoria para as eleições deste ano.

Mas a principal queixa foi contra as mais de 500 “invasões” à página sobre sua biografia. Segundo o procurador-geral, não há o que fazer para resolver a situação porque a Wikipédia não tem sede no Brasil.