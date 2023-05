As quatro ‘missões’ que a CNI propõe para a indústria voltar a crescer

A CNI entregou ao governo Lula um documento com propostas para a retomada da indústria em que pede foco em quatro “missões”: descarbonização da economia, transformação digital, saúde e segurança sanitária e defesa e segurança nacional.

“As políticas industriais modernas vão além do incentivo a determinados setores. Elas partem de uma abordagem sistêmica, com visão de longo prazo e exigem coordenação e governança de alto nível, com envolvimento do Poder Executivo e do Congresso Nacional, bem como do setor empresarial e dos trabalhadores”, diz o presidente da confederação, Robson Andrade.

Em seu “Plano de Retomada da Indústria”, a CNI propõe iniciativas como a adequação da infraestrutura produtiva à digitalização e à transição energética, ampliação do apoio ao desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação e redução do “Custo Brasil” pela melhoria do ambiente de negócios.