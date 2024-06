As promessas de Lula ao governador de Mato Grosso do Sul

Eduardo Riedel, governador de Mato Grosso do Sul, aproveitou um “cafezinho” com Lula no Planalto nesta quarta-feira para convidá-lo a visitar obras da Rota Bioceânica, corredor rodoviário que conectará Brasil ao Oceano Pacífico, no Chile, passando por Paraguai e Argentina. O presidente respondeu que topa, depois de voltar da viagem à Suíça e Itália, na semana que vem.

Na breve conversa, que não estava prevista e foi compartilhada com outros governadores que estavam no palácio para o evento do Dia do Meio Ambiente, Riedel também questionou Lula sobre conclusão da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III, em Três Lagoas (MS), cujas obras foram iniciadas em 2011 e interrompidas em 2014. Isso porque a licitação para retomar a construção da planta foi anunciada por Jean Paul Prates um mês antes de ele ser demitido da Petrobras.

O governador, que é do PSDB, relatou a interlocutores que Lula o tranquilizou e disse que o projeto estará de pé mesmo com a troca no comando da estatal, agora comandada por Magda Chambriard. Segundo o Governo do Estado, são necessários investimentos de aproximadamente 5 bilhões de reais para finalizar a UFN-III. A iniciativa é defendida também pela ministra Simone Tebet, que era prefeita de Três Lagoas quando a área para a construção foi doada à companhia pelo município.

No caso da Rota Bioceânica, o Ministério dos Transportes decidiu, no fim do ano passado, investir 711,6 milhões de reais para viabilizar o acesso a uma ponte entre Mato Grosso do Sul e o Paraguai e recuperar e readequar o pavimento da BR-267. A ponte, custeada pelo lado paraguaio de Itaipu Binacional, ligará os municípios de Porto Murtinho a Carmelo Peralta e está com 52% das obras concluídas. A previsão é que a obra termine em novembro do ano que vem.

Lula já fez uma visita ao estado em abril, quando participou da solenidade que marcou o primeiro embarque de carne bovina das novas plantas habilitadas pela China para exportação, na fábrica da JBS.