As promessas de Alckmin e Mercadante ao agro num futuro governo Lula

Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

Paralelamente à compilação da enxurrada de sugestões recebidas por eleitores, a equipe do programa de governo Lula–Alckmin tem se encontrado com representantes de diversos setores para ouvir as demandas de cada um.

Na última semana, foi a vez do agronegócio. Em reunião em São Paulo, empresários ouviram de Aloizio Mercadante, — coordenador do programa que tem sido auxiliado por Alckmin — que o eventual futuro governo estará preocupado em manter no país um cenário de agricultura eficiente, moderna e cada vez mais sustentável.

De acordo com quem estava na reunião, a dupla falou em responsabilidade social, tecnologia no campo e aumento de produtividade.