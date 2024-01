As prioridades na mensagem de Lula ao Congresso para 2024

Uma equipe do Palácio do Planalto trabalhou pesado no fim de ano para formular a mensagem de Lula ao Congresso sobre as prioridades do governo federal em 2024.

O pacote de pedidos do presidente ao Parlamento destacará a agenda de transição ecológica, a regulamentação da reforma tributária e do Imposto de Renda.

No texto a ser divulgado em fevereiro, Lula reforçará o apelo pela expansão de crédito no país, um tema prioritário para ele e para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.