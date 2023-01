As prioridades de Helder no Consórcio de Governadores da Amazônia

Novo chefe do Consórcio de Governadores da Amazônia Legal, o governador do Pará, Helder Barbalho, já definiu as prioridades do ano em que as políticas ambientais serão fortalecidas na região, segundo anúncios já feitos pelo presidente Lula. O governador deseja, por exemplo, realizar em solo amazônico, em 2025, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.

“O Pará levou para a COP-27 oportunidades econômicas, como nosso Plano Estadual de Bioeconomia, e oportunidades ambientais de para manter a Floresta em Pé, como o Plano de Restauração e Pagamentos de Serviços Ambientais. Agora, como Presidente do Consórcio de Governadores da Amazônia Legal, nossa prioridade é fortalecer articulação e parcerias, no Brasil e no exterior, que ajudem a gerar emprego e renda para a população da região de forma sustentável”, diz Barbalho.

“Vamos lutar para trazer a COP em 2025 para o Brasil, contribuindo para dar mais visibilidade à nossa região e promover o debate do mais alto nível em busca de soluções baseadas na natureza e ter uma Floresta viva”, segue o governador.