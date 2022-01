As metas do governo Bolsonaro no Conselho de Segurança da ONU

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Brasil, como se sabe, voltará a integrar o Conselho de Segurança da ONU pelos próximos dois anos. Para marcar o retorno, o governo de Jair Bolsonaro definiu sete eixos de trabalho que serão seguidos pelo país no órgão, quase todos ligados ao trabalho de pacificação de conflitos. São eles:

1 – Prevenir e Pacificar;

2 – Manutenção Eficiente da Paz;

3 – Resposta Humanitária e Promoção dos Direitos Humanos;

4 – Avanço da Agenda de Mulheres, Paz e Segurança;

5 – Coordenação com a Comissão de Consolidação da Paz;

6 – Articulação com Organizações Regionais;

7 – Por um Conselho de Segurança Mais Representativo e Eficaz.

“O governo brasileiro continuará a defender o papel do Conselho de Segurança na prevenção e resolução de ameaças à paz e à segurança internacionais, sempre de acordo com os propósitos e princípios estabelecidos na Carta das Nações Unidas e em respeito à soberania de todas as nações. Ademais, compromete-se a manter, na medida de suas capacidades, contribuição efetiva para missões de paz das Nações Unidas”, diz o chanceler Carlos Alberto França.