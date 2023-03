As mensagens de WhatsApp da procuradora do caso das joias de Bolsonaro

Designada para tocar a investigação do MPF sobre as joias de 16,5 milhões de reais dadas pelo regime Saudita a Jair Bolsonaro e sua mulher, Michelle, a procuradora Gabriela Saraiva de Azevedo Hossri trocou mensagens de WhatsApp com colegas de trabalho sobre os ataques bolsonaristas de 8 de janeiro em Brasília.

A conversa, obtida pelo Radar, se deu no grupo “MPF – São Paulo”. Gabriela analisa as manifestações bolsonaristas — “não acho que toda a massa foi para o vandalismo” — e os acampamentos golpistas: “Quem vai fala que é bem bonito, oração, canto, nada de violência…”.

As mensagens passadas ao Radar permitem analisar a fala em si da procuradora. Sua posição sobre os eventos do dia 8 não está clara. Ela, ao que tudo indica, não deve permanecer no caso porque já pediu transferência de Guarulhos para Osasco. No fim de semana, a procuradora tornou-se notícia por ser casada com um político bolsonarista.

“O fato é ter existido mesmo a invasão por todos ou foi franqueada a entrada, e as pessoas entraram andando e fazendo manifestações. Nós mesmos fizemos isso na época da tentativa de tirar a investigação do MP. Entramos e nos manifestamos dentro do Congresso. Do jeito que vocês falaram ontem, eu tinha entendido que um grupo quebrou a vidraça e foi todo mundo invadindo. Esse ingresso que precisa ser esclarecido. Parece que os policiais chegam a falar: isso, lutem por nós”, diz Gabriela numa mensagem.

“A única coisa é que não acho que toda a massa foi para o vandalismo, mas no mesmo sentido das manifestações que já estavam ocorrendo. Em Campinas, as manifestações eram — ou são — diárias e quem vai fala que é bem bonito, oração, canto, nada de violência… Apenas demonstração de indignação com os acontecimentos no Brasil. Muitos não alegam fraude nas eleições, mas antes, ao tirarem a inelegibilidade do Lula. E, para isso, eles têm apoio até de ex-ministro do STF. Vocês já viram as declarações do Marco Aurélio (Mello)?”, escreveu Gabriela.