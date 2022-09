As medidas de segurança que o TSE vai adotar para proteger seu site

O portal do TSE vai passar por alterações às vésperas do primeiro turno das eleições. A partir das 20h desta sexta, o site será customizado em razão do crescimento das demandas de acesso durante o período de votação. As mudanças visam preservar a segurança da página e facilitar o acesso a informações.

Após às 17h de domingo, entrará no ar a página de resultados do pleito, a mais buscada pelos internautas. O endereço seguirá o mesmo: www.tse.jus.br. Segundo o tribunal, o layout temporário terá design simples e acessível. O objetivo é também garantir a segurança dos sistemas utilizados pela Justiça Eleitoral.