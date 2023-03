As lágrimas de Lula por causa de uma dolorosa perda familiar

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A cidade de Rondonópolis batizou uma creche com o nome do neto de Lula, morto aos 7 anos. Antes da viagem, o prefeito José Carlos de Araújo conversou com o presidente para contar da homenagem e foi duramente advertido por Lula.

O presidente não reagiu bem ao saber da homenagem tanto que não foi inaugurar a unidade. A lembrança da perda dói muito.

No evento de entrega de casas populares, na sexta, Lula esta sentado quando o prefeito, ignorando o pedido de Lula, discursou e tocou novamente no assunto da perda do neto.

“E, na construção da creche, eu fui autorizado pela Dona Janja. A creche leva o nome do Arthur Lula da Silva. Eu não ia falar isso, não. Eu sei o que é a dor de um vô que sofreu, que estava lá, lá em Curitiba e teve que ver isso. Presidente Lula, você é forte, você é um cara muito importante para nós”, disse o prefeito.

Lula não segurou as lágrimas.