As explicações de Baleia Rossi para Michel Temer sobre a eleição

Michel Temer e Baleia Rossi discutiram a relação no fim de ano, depois de o partido lançar Simone Tebet ao Planalto.

Baleia diz que usou o lançamento da pré-candidatura de Simone para barrar o assédio de Lula sobre setores do MDB.

Com a pré-candidatura do partido na rua, disse Baleia, ficou mais fácil para a sigla dispensar pedidos de aliança com o petismo e evitar que caciques do Nordeste já saíssem imprimindo santinhos com a cara de Lula.