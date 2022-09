As estratégias dos presidenciáveis para o debate da Globo

Os presidenciáveis ficarão frente a frente pela última vez antes do primeiro turno na noite desta quinta-feira, durante o debate da Globo, nos estúdios da emissora, na zona oeste do Rio de Janeiro. A três dias das eleições, será também a oportunidade final para os candidatos apresentarem as suas propostas e pedirem votos na televisão, dado que a propaganda gratuita na TV se encerra nesta quinta.

Líder nas pesquisas, Lula (PT), que não esteve no debate promovido por VEJA no último sábado, usará o encontro para tentar liquidar a fatura já neste domingo. Os outros seis candidatos tentarão evitar isso, principalmente Jair Bolsonaro (PL), em segundo nas pesquisas. Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe D’Avilla (NOVO) e Padre Kelmon (PTB) também participam do debate que terá quatro blocos, dois dos quais com temas livres e dois com temas determinados.

Lula não fez agenda nesta quarta para poupar a voz e se preparar para o debate. Ele passou a noite no Rio e esteve reunido com a equipe jurídica de campanha para responder mais objetivamente às acusações de corrupção na era PT que Jair Bolsonaro fará nesta reta final da disputa. Nesta quarta, o advogado de campanha Cristiano Zanin gravou um vídeo explicando decisão de Gilmar Mendes sobre a suspensão de uma dívida milionária do petista com o fisco.

Diferentemente do rival, Bolsonaro esteve em campanha por São Paulo nesta quarta e desembarcará no Rio nesta quinta. Ele fica no Campo dos Afonsos, bairro da zona oeste que abriga uma base da Força Aérea, antes de ir para os estúdios da Globo. O presidente centrará fogo em seu principal adversário para garantir que a corrida vá ao segundo turno. Bolsonaro também dobrará a aposta nas críticas ao processo eleitoral, apoiado no relatório de seu partido, o PL, que questiona a segurança do sistema eletrônico de votação e de totalização dos votos.

Ciro Gomes baterá tanto em Lula quanto em Bolsonaro. Ele também suspendeu atividades externas de campanha nesta quarta para se preparar para o debate. O pedetista e a sua equipe passarão o dia em um hotel na Barra da Tijuca ensaiando os 17 temas entre os 14 que serão sorteados para os candidatos debaterem. A ideia é dizer que nenhum dos dois na dianteira da corrida discutiu propostas nessas eleições. Ele transmitirá a mensagem de que o eleitor “não precisa votar em um corrupto para se livrar de outro”, disse um membro da campanha.

Simone Tebet esteve em campanha na quarta pela manhã e durante a tarde se preparou tanto para a sabatina na Record, na noite do mesmo dia, quanto para o debate da Globo, nesta quinta. Três assessores e o seu marqueteiro, Felipe Soutello, a ajudaram na preparação. A ideia é mostrar a senadora como uma candidata preparada, moderada, capaz de unir o país, romper a polarização e colocar o país em um “outro patamar”, segundo um integrante da campanha.

Já o treinamento de Soraya Thronicke (União Brasil) começou em São Paulo, nesta quarta, com o marqueteiro Lula Guimarães e comunicadores especializados em debates. A preparação vai continuar no Rio, onde a senadora deve chegar na manhã desta quinta. Com apenas 1% nas principais pesquisas de intenção de voto, a estratégia da presidenciável será apresentar mais dados e propostas para tentar conquistar votos de indecisos. Ela também deve apostar em frases de efeito contra Lula e Bolsonaro, a quem disse ter “vara curta” no debate de VEJA.

Felipe D’Avilla defenderá o legado do partido Novo no governo de Romeu Zema em Minas Gerais e fará críticas pontuais a Bolsonaro, principalmente nos casos de suspeita de corrupção do governo, postura que ele já adotou no debate VEJA. Com a presença de Lula, o petista deverá ser alvo o preferencial de seus ataques. Internamente no PTB, a avaliação da participação de Padre Kelmon como linha auxiliar do bolsonarismo no último debate foi positiva e o candidato deve manter a toada no encontro desta quinta a despeito de as redes não terem reagido bem à sua figura.