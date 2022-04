As duras verdades de Ciro Gomes aos seguidores de Lula

Atacado pelo petismo em outros momentos, Ciro Gomes, vira e mexe, bate com classe na turma de Lula e seus apoiadores na esquerda. O último alvo do pedetista foi o presidente do Psol, Juliano Medeiros, que andou atacando aliados de Gomes na esquerda.

O presidenciável do PDT lembrou ao petismo, numa live, o quão seletiva é a moral da turma que anda com o partido, que fecha os olhos para roubalheira da companheirada, mas vive a apontar o dedo para os outros.

“O Brasil está doente. Boa parte dessa doença é essa gente de esquerda de goela. Não tem compromisso com o povo. Tem a decência relativizada. A única corrupção que incomoda essa gente é a dos outros, porque se for a da turma deles, fica tudo calado. Não é, não, seu Juliano?”, disse o presidenciável pedetista ao chefe do Psol.

A bronca de Gomes foi com um ataque do Psol a Aldo Rebello, o ex-ministro chamado por Medeiros de “fascista de esquerda”. Medeiros deve se aliar ao petismo nestas eleições, apesar de todo o histórico de corrupção que o partido insiste em negar. Gomes lembrou ao cacique do Psol que o partido nasceu justamente de uma ala do PT que abandonou o partido no escândalo do Mensalão, em 2005, quando a roubalheira petista começou a aparecer.

Para Gomes, Medeiros agora ignora a corrupção petista por conveniência: “Quando o Lula começou a governar, naquela hora crítica, eles foram embora denunciando corrupção (…) Agora que o Lula virou essa podridão notória…”