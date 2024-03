As duas novas CPIs abertas por Pacheco no Senado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco leu, na sessão desta terça, dois requerimentos de criação de comissões parlamentares de inquérito. O procedimento marca, formalmente, a abertura das investigações na Casa.

Agora, o Senado terá uma CPI para apurar o avanço da Violência Doméstica no país e outra investigação para aprofundar as irregularidades já identificadas por autoridades no setor das Apostas Esportivas.

Os líderes de partidos indicarão os membros para cada CPI, de acordo com a proporcionalidade partidária, nos próximos dias. Depois disso, as comissões serão instaladas e vão escolher seus respectivos presidentes e relatores.