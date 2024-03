As dores de Lewandowski no primeiro mês como ministro de Lula

Nos próximos dias, Ricardo Lewandowski vai completar o primeiro mês como ministro da Justiça. Sua maior dificuldade no período, segundo desabafou a aliados, foi lidar com o fogo amigo da esquerda no governo.

Com certa mágoa, Lewandowski registrou, numa conversa recente, que foi defendido por Arthur Lira e Ciro Nogueira no Congresso, enquanto apanhava dos “companheiros” da base do governo nessa crise da fuga de presos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

O ministro, nunca é de mais lembrar, assumiu a pasta que era de Flávio Dino, ministro da cota do PSB no governo.