As conversas de Múcio com o comandante do Exército e o chefe da PF

Tentando aplainar o terreno nas relações entre o Exército e a Polícia Federal, o ministro da Defesa, José Múcio, tem trocado figurinhas com ambos os chefes das instituições.

Recentemente, Múcio pediu ao chefe da PF, Andrei Rodrigues, a lista de militares metidos com o hacker Walter Delgatti. A PF reluta em dar as informações agora, já que as investigações estão apenas aquecendo.

No sábado passado, o comandante do Exército, Tomás Paiva, e Múcio tiveram uma nova conversa, por telefone, com o chefe da PF. A relação segue tensa entre as partes, mas dá sinais de que irá melhorar.

O comandante do Exército não ficou feliz com a postura da PF na nova operação contra Mauro Cid. Foi avisado com a ação já na rua e sem detalhes.

