Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O tucano Aécio Neves tem conversado com emissários de Ricardo Nunes e Tabata Amaral, pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo.

Por intermédio de seu coordenador de campanha e deputado Baleia Rossi, Nunes se reuniu com o cacique do PSDB em abril. Neste mês, Orlando Faria, coordenador da campanha de Tabata, quer ir a Brasília conversar pessoalmente com Neves.