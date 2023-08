As contas de Lula para consumar reforma e incluir centrão no governo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Para ministros de Lula, a reforma ministerial, prevista para ser consumada nesta semana, ainda não tem cara definida. Há diferentes cenários elaborados para abrigar o Republicanos e o PP no primeiro escalão do governo petista, mas só o presidente da República sabe mesmo o que será anunciado — e se será.

Na semana passada, alguns auxiliares de Lula já jogavam a tal reforma para dezembro. Diziam que Lula não mexeria nos cargos, a despeito dos movimentos do centrão para retaliar o governo na Câmara. Nesta semana, porém, o Planalto passou a confirmar as previsões de que Lula faça as mudanças que vem prometendo fazer para ampliar a base aliada.

O plano inicial poderia entregar ao Republicanos a pasta de Portos e Aeroportos, que hoje é de Márcio França, mas um colega de Esplanada já não avalia a mudança como algo concreto. “O Márcio atuou bastante no fim de semana para ficar no ministério. É complicado dizer qualquer coisa. Até Alckmin pode chegar e dizer ao Lula para fazer diferente. São muitas contas na mesa”, diz o ministro.

Nesse cenário, o Republicanos, que instalará Sílvio Costa Filho no governo, voltou sonhar com o Ministério do Esporte. Há ainda cargos na Caixa, já fechada para ser entregue a Arthur Lira, que indicou a ex-deputada federal Margareth Coelho.

A discussão ainda envolve uma cirurgia no Desenvolvimento Social, pasta de Wellington Dias, que ficaria encarregado de tocar o Bolsa Família e políticas de assistência social a esse público, deixando para André Fufuca, do PP, as áreas ligadas ao BPC e o Fundo de Assistência Social, que inclui o dinheiro das emendas parlamentares.

Os aliados da base acreditam que Lula pode decidir até quarta, mas há, no governo, quem aposte num tempo maior, caso o presidente não consiga se entender com os aliados. Lula já deu sinais de que não fará nada sob pressão ou sem ter a certeza de que pagará um “preço justo” pelo apoio do centrão. “Lula não vai comprar caro”, diz um ministro.