As condições de Temer para declarar voto no segundo turno

6 out 2022

Por Ramiro Brites

A continuidade às reformas que Michel Temer promoveu durante os dois anos que foi presidente é uma das exigências do emedebista para declarar apoio no segundo turno das eleições. Ele ainda afirma que não vai compactuar com governos que não defendam a democracia, e que não sigam as mudanças que estão, neste momento, em pauta no Congresso.

Em entrevista ao Radar nesta quarta, o ex-presidente disse que não se agrada com os discursos de Lula sobre revogar o seu “legado reformista”. Por outro lado, Michel Temer é receoso em declarar apoio a Jair Bolsonaro. Como tem defendido a “pacificação do país”, há possibilidade do emedebista não apoiar nenhum dos presidenciáveis no segundo turno.

“Estou há alguns dias em Londres cumprindo agenda de palestras. Acompanhando o noticiário sobre as eleições de 2º turno e em resposta a todos que tem me procurado, esclareço que aplaudirei a candidatura que defender a democracia, cumprir rigorosamente a Constituição, promover a pacificação, manter as reformas já realizadas no meu governo e propor ao Congresso Nacional as reformas que já estão na agenda do país”, disse Michel Temer, em nota divulgada nesta quinta.