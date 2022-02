As condições de Paes e Lupi para se aliarem ao União Brasil

Depois que firmaram uma aliança para a eleição ao governo do Rio, Eduardo Paes e Carlos Lupi passaram a cortejar outros partidos para embarcarem em seu projeto.

Conforme o Radar mostrou na semana passada, o União Brasil é uma das legendas que estão recebendo emissários da aliança PSD/PDT no estado.

Atualmente no PSL, o prefeito de Belford Roxo, Waguinho, é o cotado para ser o presidente no Rio do partido formalizado na noite de terça pelo TSE.

Lupi e o cacique da Baixada Fluminense já sentaram duas vezes para conversar desde novembro do ano passado. Já o prefeito do Rio tem uma boa relação com Waguinho, que atuou na sua campanha ao governo do estado em 2018, perdida na ocasião para Wilson Witzel.

Nos bastidores, Paes diz que gostaria de ter o União Brasil como aliado, mas com condições. Waguinho também tem sentado com políticos representantes de dinastias que já tiveram poder no estado, como a família de Anthony Garotinho, a filha de Eduardo Cunha e o filho de Sergio Cabral, o Marco Antônio Cabral.

Paes se recusa a ter esses atores ao seu lado na corrida eleitoral deste ano e tentará pressionar o UB a aceitar uma aliança em detrimento da filiação desses nomes ao partido. O PDT, para se manter fiel ao seu novo aliado, bancará a condição imposta.