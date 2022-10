As conclusões do ministro do TCU que fiscalizou a eleição

Presidente em exercício do TCU, o ministro Bruno Dantas liderou no fim de semana a força-tarefa de 54 auditores do tribunal que atuou na fiscalização da integridade do sistema eletrônico de votação do TSE. No dia das eleições, a referida equipe acompanhou, em cada estado e no Distrito Federal, a realização do teste de integridade das urnas.

Nesta quarta, Dantas apresentou aos colegas de tribunal as conclusões do trabalho. “O processo de conferência de votos por candidato para os cargos de Senador, Governador e Presidente não registrou nenhuma inconsistência de dado incorreto. Diante disso, além de parabenizar toda a equipe responsável pelo empenho na condução dos trabalhos, registro o sucesso desta ação de fiscalização realizada por esta Corte, que evidenciou, uma vez mais, a transparência do sistema eleitoral brasileiro”, disse Dantas.

Leia a íntegra da apresentação do ministro sobre as eleições.