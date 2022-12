As cinco seleções favoritas para ganhar a Copa nas casas de apostas

As seleções que compõem a lista das equipes com mais chances de ganhar o torneio na terceira rodada da Copa do Mundo do Catar são as mesmas do início da competição. No entanto, a posição que os times ocupam no ranking foi alterada.

Em 20 de novembro, antes da Copa, a Argentina era a quarta seleção melhor cotada para vencer o título. Os hermanos, agora, estão na segunda posição depois da classificação dramática na fase de grupos.

A Inglaterra, que ocupava a segunda colocação, foi para o quinto lugar. O Brasil sempre liderou o ranking e a França não saiu do terceiro lugar. A Espanha era a quinta mais bem cotada ao título e, agora, é a quarta.

O ranking se baseia nas cotações de três casas de apostas: galera.bet, Esportes da Sorte e Casa de Apostas.

Cotação antes da Copa

1 – Brasil – 5,50 reais para cada real apostado

2 – Inglaterra – 6,50 reais para cada real apostado

3 – França – 7 reais para cada real apostado

4 – Argentina – 8 reais para cada real apostado

5 – Espanha – 9 reais para cada real apostado

Cotação na terceira rodada

1 – Brasil – 3,30 reais para cada real apostado

2 – Argentina – 6 reais para cada real apostado

3 – França – 6,50 reais para cada real apostado

4 – Espanha – 7 reais para cada real apostado

5 – Inglaterra – 10 reais para cada real apostado

